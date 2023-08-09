العالم اليوم - لبنان.. قتيلان في اشتباكات بين حزب الله وسكان بلدة مسيحية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أغسطس 2023 10:20 مساءً - سقط قتيلان إثر اشتباكات وقعت في لبنان، بين حزب الله اللبناني وسكان بلدة مسيحية. وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن شخصين قتلا اليوم الأربعاء، في اشتباكات بين أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة وسكان بلدة مسيحية اندلعت بعد أن حاصر سكان شاحنة انقلبت.

وأضاف المصدران أن الاشتباكات وقعت بالقرب من بلدة الكحالة الجبلية. وقال مصدر إن الجيش اللبناني طوق الشاحنة التي لم يعرف محتواها.