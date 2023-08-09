الأرصاد العالمية: شهر يوليو الماضي الأعلى حرارة على الاطلاق.. وعام 2023 ثالث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 10:27 مساءً - أعلنت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، اليوم الأربعاء، أن شهر يوليو 2023، كان الأكثر سخونة على الإطلاق، كما أن العام الجاري، يعتبر الأعلى حرارة.

شهر يوليو 2023 الأكثر سخونة

وأوضحت المنظمة في بيان: تم التأكيد على أن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 هو الأعلى على الإطلاق في أي شهر.

وتابعت: كان الشهر أكثر دفئًا بمقدار 0.72 درجة مئوية عن متوسط ​​1991-2020 لشهر يوليو، وأدفأ 0.33 درجة مئوية من الشهر السابق الأكثر دفئًا، يوليو 2019.

وأشارت المنظمة، إلى أنه تم اختبار موجات الحر في مناطق متعددة من نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك جنوب أوروبا، فيما حدثت درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط ​​في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية، وحول معظم القارة القطبية الجنوبية.

شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق

ارتفاع متوسط درجات الحرارة لسطح البحر

وواصل البيان: استمر المتوسط ​​العالمي لدرجات حرارة سطح البحر في الارتفاع، بعد فترة طويلة من درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد منذ أبريل 2023، حيث وصلت إلى مستويات قياسية عالية في يوليو2023، وكان المتوسط ​​العالمي لدرجات حرارة سطح البحر 0.51 درجة مئوية فوق متوسط ​​1991-2020

فيما سجل شمال الأطلسي 1.05 درجة مئوية فوق المتوسط ​​في يوليو 2023، حيث ظلت درجات الحرارة في الجزء الشمالي الشرقي من الحوض فوق المتوسط​​، وتطورت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في شمال غرب المحيط الأطلسي.

ويعتبر عام 2023 حاليًا ثالث الأعوام الأكثر حرارة حتى الآن عند 0.43 درجة مئوية أعلى من المتوسط ​​الأخير، مع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية في يوليو عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، حتى لو كان هذا مؤقتًا فقط، فإنه يُظهر الحاجة الملحة للجهود الطموحة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والتي تعد المحرك الرئيسي وراء هذه السجلات.