العالم اليوم - "وول ستريت" تغلق منخفضة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض، الأربعاء، غداة تقرير أظهر أن الأميركيين اقترضوا أكثر من أي وقت مضى ببطاقات الائتمان في الربع السابق، وعشية بيانات التضخم التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بسعر الفائدة.

ومن المتوقع أن يصعد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو على نحو طفيف على أساس سنوي غدا الخميس، وأن يرتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري مثل يونيو.

تحركات الأسهم

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 31.47 نقطة أي بنسبة 0.70 بالمئة إلى 4467.91 نقطة.

وخسر المؤشر "ناسداك" المجمع 162.31 نقطة أي بنسبة 1.17 بالمئة إلى 13.723.96 نقطة.

وتراجع​​المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 186.92 نقطة أي بنسبة 0.53 بالمئة إلى 35127.57 نقطة.