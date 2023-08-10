العالم اليوم - ديزني.. محاولات لخفض التكاليف بعد إيرادات دون التوقعات

انتم الان تتابعون خبر ديزني.. محاولات لخفض التكاليف بعد إيرادات دون التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 02:21 صباحاً - أعلنت شركة والت ديزني، الأربعاء، إيرادات فصلية دون توقعات "وول ستريت"، لكنها قالت إنها ماضية في خفض التكاليف بأكثر من مبلغ الخمسة مليارات ونصف المليار دولار الذي تعهدت به للمستثمرين في فبراير.

وقالت المجموعة الترفيهية، التي حققت أرباحا فصلية فاقت التوقعات، إن عدد المشتركين في ديزني+ في الولايات المتحدة جاء أقل بفارق طفيف عن توقعات المحللين.

وسجلت ديزني إيرادات بلغت 22.33 مليار دولار في الربع المنتهي في الأول من يوليو، بزيادة أربعة بالمئة عن العام الماضي ولكن أقل من متوسط ​​تقديرات وول ستريت بإيرادات عند 22.5 مليار دولار، وفقا لرفينيتيف.

وحققت أرباحا للسهم الواحد قدرها 1.03 دولار متجاوزة توقعات وول ستريت بربحية 95 سنتا للسهم.

وأضافت الشركة 800 ألف مشترك إلى ديزني+، وهو ما يقل بمئة ألف عن تقديرات المحللين.