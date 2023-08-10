العالم اليوم - غينيا بيساو: مستقبل إيكواس في خطر بسبب أزمة النيجر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 04:20 صباحاً - اعتبر رئيس غينيا بيساو أن الانقلاب في النيجر يشكل تهديدا وجوديا للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس )، وذلك عشية قمة يعقدها التكتل الاقليمي في نيجيريا لبحث الأزمة في منطقة الساحل.

وقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو للصحافيين قبل توجهه إلى أبوجا لحضور اجتماع إيكواس الخميس، إن الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم هو الزعيم الشرعي والوحيد لتلك الدولة.

وأكد إمبالو "الرئيس الوحيد الذي نعترف به هو بازوم (...) إنه الشخص الذي اختاره الشعب".

وأضاف "إذا كنت لا تريد حكومة أو رئيسا، عاقبهم من خلال صناديق الاقتراع (...) يجب حظر الانقلابات".

وقال إمبالو إنه في أعقاب انقلابات في ثلاث دول أخرى أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ عام 2020، فإن مستقبل التكتل الإقليمي قد يكون موضع شك.

وأضاف "إن الوضع الذي تمر به إيكواس مثير للقلق بحق (...) فهذه المنظمة كانت حتى الآن الأكثر أمانا والأقوى في القارة بأكملها"، متابعا "اليوم نحن نخاطر بجعلها تختفي".

لكنه استطرد بأنه لا يعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا الحد.

وهددت إيكواس خلال قمة عُقدت في 30 يوليو باحتمال استخدامها القوة العسكرية في النيجر إذا لم يُعد قادة الانقلاب تسليم السلطة إلى بازوم في غضون أسبوع، لكن المهلة انتهت دون أن يحدث أي تغيير.

ولفت إمبالو إلى إنه في حال اختارت إكواس التدخل عسكريا في النيجر، فإن مجلس الدفاع الوطني لغينيا بيساو سيقرر ما إذا كانت البلاد ستشارك بجنود في هذه القوة أم لا.

وقال "إذا تم اتخاذ القرار على هذا المستوى، يمكن للرئيس عندها أن يصدر مرسوما بذلك دون المرور عبر البرلمان".