العالم اليوم - حريق قرب مطار رئيسي في موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 05:18 صباحاً - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ القول في ساعة مبكرة من صباح الخميس إن حريقا اندلع في ورشة لإصلاح السيارات في دوموديدوفو على مشارف موسكو بالقرب من أحد المطارات الروسية الرئيسية.

وجاء في البيان أن الحريق امتد لمساحة ألف متر مربع. وتبعد الورشة عشرة كيلومترات عن مطار دوموديدوفو. ووفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية فقد سُمع دوي انفجارين قبل الحريق. وأعلنت روسيا الأربعاء أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو إحداهما فوق دوموديدوفو. وقال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين عسكريتين بدون طيار كانتا متجهتين إلى العاصمة.

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