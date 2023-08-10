العالم اليوم - مقتل مرشح رئاسي في الإكوادور.. وفيديو يرصد لحظة إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 07:18 صباحاً - قال مكتب المدعي العام في الإكوادور، في وقت متأخر من يوم الأربعاء عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن مشتبها به في قتل المرشح الرئاسي فرناندو فييافيسينسيو لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار.

ماذا حصل؟ قُتل فييافيسينسيو، مساء الأربعاء، خلال فعالية انتخابية في شمال كيتو، وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائب السابق تعرض لإطلاق نار.

ذكر مكتب المدعي العام: "تم إلقاء القبض على مشتبه به، أصيب خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن، ونقل مصابا بجروح بالغة إلى وحدة (تابعة للادعاء العام) في كيتو".

وأضاف أن سيارة الإسعاف أكدت وفاته وأن الشرطة تتابع الإجراءات.

قال حزب فييافيسينسيو، عبر منصة إكس، إن مسلحين هاجموا مقره في كيتو. تعليق الرئيس الإكوادوري كتب لاسو على منصة إكس: "تقديرا لذكراه ونضاله، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب... لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون".

وأضاف أنه سيدعو كبار المسؤولين الأمنيين لاجتماع طارئ. لحظة إطلاق النار أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنها التُقطت خلال الفعالية أشخاصا يختبئون ويصرخون وسط دوي إطلاق نار. تشير استطلاعات الرأي إلى أن فييافيسينسيو كان سيحصل على 7.5 في المئة من الأصوات ليأتي خامسا من بين ثمانية مرشحين في الانتخابات المقررة في 20 أغسطس.

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