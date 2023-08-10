العالم اليوم - غوتيريس "قلق جدا" بشأن ظروف احتجاز رئيس النيجر

انتم الان تتابعون خبر غوتيريس "قلق جدا" بشأن ظروف احتجاز رئيس النيجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 07:18 صباحاً - قال متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريس يشعر بقلق بالغ إزاء "الظروف المعيشية المؤسفة" لرئيس النيجر محمد بازوم وأسرته في الاحتجاز التعسفي.

وتابع المتحدث، في بيان، أن "الأمين العام يجدد التعبير عن قلقه بشأن صحة وسلامة الرئيس وأسرته ويدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فورا ومن دون شروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة".

وكان رئيس وزراء النيجر أوحمودو محمدو أعلن مؤخرا أن الرئيس "محمد بازوم محتجز مع زوجته ونجله من دون كهرباء ولا ماء".

كما أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها "قلقة جدا" على صحة رئيس النيجر المحتجز بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفيا.

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