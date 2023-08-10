العالم اليوم - هل تشكل واشنطن وباريس محورا غربيا ضد فاغنر في إفريقيا؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - رغم إعلان وزارة الدفاع الأميركية أن البنتاغون لم يشهد أي مساعدة حتى الآن من مجموعة فاغنر الروسية لقادة الانقلاب في النيجر، إلا أن الخارجية الأميركية حذرت من مخاطر تمدد المجموعة، مستفيدة من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن فاغنر قد تعلن عن نفسها في أجزاء من منطقة الساحل الإفريقي.

التحذير الأميركي يأتي بُعيد أيام من تحذير وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، من استغلال مجموعة فاغنر الروسية للمشهد المضطرب في النيجر لدعم القادة العسكريين الجُدد.

بدوره، أبدى الرئيس المحتجز محمد بازوم مخاوفه بشأن نفوذ فاغنر في إفريقيا. وبحسبه، فإن حوالي 1500 من مقاتليها أرسلوا مؤخرًا إلى إفريقيا من دون أن يحدد مكان انتشارهم.

وتعتبر نيامي حليفا استراتيجيا لواشنطن، حيث تدير قواعد عسكرية في النيجر كجزء من عمليات لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وتنشر واشنطن أكثر من ألف جندي وتتعامل مع الانقلاب بحذر وأكثر ما تخشاه أن يلقى وجودها في إفريقيا المصير الفرنسي نفسه.

فهل تشكل واشنطن وباريس محورا غربيا ضد وجود المجموعة الروسية في إفريقيا؟

من موسكو، قال الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية بسام البني في حديثه لبرنامج "رادار" على قناة "دوت الخليج":

روسيا تدعم أي حكومة شرعية، لكن فاغنر لا يمكن أن تتخلى عن دعوة يقدمها لها قادة الانقلاب في النيجر.

النيجر تملك موارد طبيعية قوية ومهمة.

روسيا لن تأبه لا بفرنسا ولا بأميركا.

هناك مصالح لفاغنر ومصالح لروسيا لرفع حجم التأثير والنفوذ في إفريقيا.

النيجر إن سقطت في يد روسيا كشريك مهم، ربما تسقط معها دول أخرى من الساحل.

ومن واشنطن، ذكر مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون ريتشارد وايتز، لـ"رادار" على قناة "دوت الخليج":