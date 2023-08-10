انت الان تتابع خبر شاهد .. ليس كما تخيلنا على الأطلاق صدمة من العيار الثقيل بعد إنكشاف الديانه الحقيقيه لـملك المغرب ’’محمد السادس‘‘ .. والذي أخفاها عن الجميع وأبقاها سرًا حتى هذه اللحظه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر المملكة المغربية من الدول الأفريقية الكبرى والتي تقع أقصى الناحية الشمالية لقارة أفريقيا حيث تعتبر عاصمتها الرباط وأكبر مدنها هي مدينة الدار البيضاء والتي تشتهر بالعديد من الأماكن التاريخية ويوجد العديد من المدن الأخرى، ويعتبر محمد السادس بن علي هو ملك المملكة المغربية والذي اشتهر بعلاقاته المميزة بين جميع أنحاء العالم، فمن هو الملك محمد السادس وما هو مذهبه.

محمد السادس ويكيبيديا :

يعتبر الملك الساس بن الحسن الثاني العلوي هو ملك المملكة المغربية والذي تولى الرئاسة عام 1999م ويعتبر الملك الثالث والعشرون من سلالة العلويين، ولد في الواحد وعشرين من شهر أغسطس عام 1963م، وتولى الحكم خلفا عن والده الحسن الثاني بع وفاته عام 1999م، وتمت مبايعته بالقصر الملكي بالرباط، حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق مع مرتبة الشرف من الجامعة الفرنسية.

مذهب ملك المغرب

الملك محمد السادس ولد في الرباط عاصمة المملكة المغربية وهو أكبر أبناء الملك الحسن الثاني وهو من زوجته لطيفة حمو والوريث لعرش أبيه، وكان وليا للعهد منذ ولادته كما يوجد بالدستور المغربي ويعتنق الملك الدين الإسلامي المذهب السني حيث ترددت شكوك المذهب الذي يعتنقه الملك ولكن تم التأكيد ان مذهبه السني وليس الشيعي كما يتداول من خلال العديد من وسائل التواصل الاجتماعي.

انجازات الملك محمد السادس

تولى الملك محمد السادس الحكم على مملكة المغرب العربي في عام 1999م، بعد وفاة والده الحسن، حيث لديه العديد من الإنجازات التي جعلت من اسمه نجمة مضيئة في عالم السياسة ومن أهم الإنجازات ما يلي:

اهتم الملك بحقوق الإنسان حيث أنشأ الهيئة المغربية للحقيقة.

حافظ على حقوق المرأة حيث بدأ بإصلاح مدونة الأسرة المغربية.

تم انشاء المبادرة الوطنية للتنمية ليحد من الفقر والتدريب الوظيفي.

جعل العلاقات تقوى بين الدول خاصة دول أفريقيا والشرق الأوسط.

قرر بتعديل الدستور وذلك في عام 2011م حيث قلص من سلطته ووزعها على المناطق.

تعتبر المملكة المغربية من أهم الدول في أفريقيا حيث يحكمها الملك محمد السادس الذي اشتهر اسمه في العالم العربي لتحقيقه العديد من الأعمال والتي زادت من تطور المغرب العربي وأضافت الكثير له، وهو يعتنق الإسلام وذات مذهب سني.