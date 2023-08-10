اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور عقب مشاركته في تجمع انتخابي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 10:35 صباحاً - اغتيل مرشح الانتخابات الرئاسية في الإكوادور فيرناندو فيلافيسينسيو في شمال العاصمة كيتو، حسبما أعلن وزير الداخلية الإكوادوري خوان زاباتا.

وقالت السلطات الإكوادورية ليل الأربعاء/الخميس إن فيلافيسينسيو اغتيل جراء تعرضه لإطلاق نار عقب مشاركته في تجمع انتخابي قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على المرشح الرئاسي /59 عاما/ لدى استقلاله سيارة عقب المشاركة في تجمع انتخابي في كيتو.

وقال مكتب المدعي العام الإكوادوري إن مشتبها به أصيب بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن ، وتوفي لاحقا في الحجز.

كما ذكر ممثلو الادعاء أن تسعة أشخاص أصيبوا في الهجوم ، من بينهم مرشح للانتخابات البرلمانية وضابطا شرطة.