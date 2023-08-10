مصرع 3 أشخاص في الصين خلال محاولتهم النجاة من السيول

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 11:37 صباحاً - أسفرت سيول مفاجئة في أحد الجبال شمال غرب الصين عن مقتل 3 من 7 أشخاص كانوا يحاولون تفاديها مساء أمس ليرتفع عدد ضحايا تقلبات الطقس غير العادية في صيف ممطر للغاية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السبعة سارعوا للعثور على بقعة آمنة في منطقة جبلية بإقليم قانسو بعد تلقيهم تحذيرا من هبوب عاصفة، لكن السيول أدركتهم بعد منتصف الليل لتؤدي إلى مقتل ثلاثة منهم وفقد اثنين.

وفي مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد في اليوم السابق، قُتل سبعة سائحين كانوا يلتقطون صورا في محمية مائية بعد أن جرفتهم مياه أحد السدود.

والوفيات مرتبطة بصيف يشهد هطول كميات قياسية من الأمطار وفيضانات عارمة.

وفي حادثة أخرى، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن امرأة تبلغ من العمر 27 عاما فُقدت منذ 30 يونيو/ حزيران بعد أن اجتاحت فيضانات موقعا للتخييم مما أسفر عن مقتل أحد أصدقائها في إقليم قويتشو بجنوب غرب البلاد.

وازداد تكرار الظواهر المناخية المتطرفة في السنوات القليلة الماضية مما يثير مخاوف جديدة بشأن وتيرة تغير المناخ.

وتسبب الطقس شديد البرودة في عام 2021 في مقتل 21 شخصا خلال سباق للركض (ألترا ماراثون) في إقليم قانسو أيضا. وعانى العديد من العدائين من انخفاض درجة حرارة الجسم.

وتسببت الأعاصير القادمة من غرب المحيط الهادي في حدوث سيول بمدن تمتد من شيامن في الجنوب إلى بكين في الشمال منذ يوليو/ تموز ليزيد عدد الوفيات المرتبطة بالطقس.

وزاد عدد قتلى السيول في العاصمة ثلاثة أمثال أمس الأربعاء ليصل إلى 33 بعد أن اجتاح إعصار دوكسوري المنطقة وتسبب في هطول أكثر الأمطار غزارة في المدينة منذ 140 عاما حين بدء تسجيل الأرقام.

وهطلت على بكين كميات قياسية من الأمطار بلغ منسوبها 744.8 مليمتر بين مساء 29 يوليو/ تموز وصباح الثاني من أغسطس/ آب، وهو ما يزيد عن الكميات التي تسقط عادة في فترة عام.