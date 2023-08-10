العالم اليوم - معدل البطالة في تركيا يرتفع إلى 9.6% في يونيو

انتم الان تتابعون خبر معدل البطالة في تركيا يرتفع إلى 9.6% في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 12:22 مساءً - أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 9.6 بالمئة في يونيو، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 1.7 نقطة مئوية إلى 24.2 بالمئة.

انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة إلى حد كبير منذ 2021، ولكنها ارتفعت بشكل طفيف في الأشهر القليلة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة قوة العمل في يونيو انخفض 52.9 بالمئة من 53.6 بالمئة في الشهر السابق.

على جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفع 1.6 بالمئة على أساس شهري في يونيو على أساس معدل موسميا وفي وضوء عوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع 0.6 بالمئة على أساس سنوي.

وهبط الإنتاج الصناعي ستة بالمئة على أساس شهري في فبراير على أساس معدل موسميا وفي وضوء عوامل التقويم، وذلك حين ضرب زلزال مدمر جنوب شرق البلاد.