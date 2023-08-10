العالم اليوم - محاكمات عديدة.. هل تؤثر على حظوظ ترامب في الانتخابات؟

انتم الان تتابعون خبر محاكمات عديدة.. هل تؤثر على حظوظ ترامب في الانتخابات؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 01:20 مساءً - ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالإجراءات القضائية التي تستهدفه، مُشيرا إلى أنها تهدّد مصير حملته الانتخابية. ترامب قال أيضا إن المثول أمام المحاكم سيُبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام المقبل.

وفي خطاب ألقاه في نيوهامشير، وصف ترامب الاتهامات المُوجهة إليه بالملفقة، مشيرا إلى أن من يُوجِّهون إليه الاتهام يَخشون فوزه بالترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، خاصة بعد تصدُّرِه استطلاعات الرأي بهذا الشأن.

فما هي استراتيجية ترامب للتعامل مع هذه القضايا العديدة التي يواجهها؟ وما الذي يعنيه إقراره بتأثير ذلك على حظوظه في الانتخابات؟

من غرينفيل في ولاية كارولاينا الجنوبية، قال الباحث في معهد "R STREET"، جيمس والنر، في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "دوت الخليج":