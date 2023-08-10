انت الان تتابع خبر شاهد .. اقتربت ساعة الصفر... العراف ميشال حايك يذرف بالدموع ويصعق السودانيين بتوقعات جديدة هي الاكثر دموية.. الله يلطف بهم !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصبح الجميع ينتظر توقعات العراف ميشال حايك الجديدة بعد تحقق توقعاته باندلاع حرب دامية في السودان. وكشف الفلكي اللبناني ميشيل حايك، في ليلة رأس السنة، عن توقعاته لأبرز الأحداث التي ستشهدها الدول العربية في العام 2023.1

وتوقع ميشال حايك، غليان في غليان ثم انفجار رقم 2 وأمر فوق العادة يقضي بفتح أبواب سجن عمر البشير. وأضاف: إسرائيل بالسودان استخبارات وعسكر وموساد والسودان بين عودة للوراء وخطوة للأمام وستتأزم الأمور بنصف الطريق والتحدي سيد الموقف

. وفي توقعات جديدة صدم الفلكي ميشال حايك السودانيين بتوقعاته حيث توقع تدخل دول أجنبية في الحرب السودانية وتوسع المواجهات في مدن جديدة.