العالم اليوم - ارتفاع أرباح نتورك إنترناشونال للمدفوعات بالنصف الأول

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أرباح نتورك إنترناشونال للمدفوعات بالنصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 02:18 مساءً - أعلنت شركة نتورك إنترناشونال القابضة للمدفوعات، الخميس، زيادة إيراداتها وأرباحها نصف السنوية بفضل مكاسب قوية ونمو نشاط خدمات تعهيد معالجة المدفوعات.

وشهد السوق المحلي للشركة في الإمارات نموا قويا مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بسبب ازدهار السياحة في المنطقة. وتوسع الشركة وجودها أيضا في دول أخرى مثل السعودية والأردن ومصر.

وتعمل الشركة من خلال نشاطين، الأول هو أعمال حلول التجار الذي يوفر بوابات لهم للدفع عبر الإنترنت، والثاني هو خدمات تعهيد معالجة المدفوعات الذي يحقق الجزء الأكبر من الإيرادات.

وقالت الشركة، التي وافقت على أن تستحوذ عليها شركة بروك فيلد الكندية لإدارة الأصول في يونيو، إن أرباحها للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو بلغت 34.9 مليون دولار ارتفاعا من 32 مليون دولار تقريبا قبل عام.

وارتفع إجمالي الإيرادات 16.7 بالمئة إلى 239.3 مليون دولار.

وقالت بروك فيلد إنها ستشتري نتورك إنترناشونال مقابل 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.80 مليار دولار) نقدا مع تطلعها لتوسيع أعمال المدفوعات الخاصة بها في الشرق الأوسط وأفريقيا.