العالم اليوم - تليفونيكا تتعاون مع ستارلينك لتوفير الإنترنت في مناطق نائية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 02:18 مساءً - قالت شركة الاتصالات الإسبانية (تليفونيكا)، إنها اتفقت مع خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعة، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، من أجل توفير خدمة الإنترنت إلى عملاء في مناطق ريفية ونائية.

أوضحت الشركة في بيان أن الاتفاق مع ستارلينك سيسمح لتليفونيكا بأن تتيح لعملائها خدمة الاتصال بالإنترنت على نطاق واسع عبر الأقمار الصناعية في مناطق لا تتوفر فيها الخدمة بوسائل أخرى بما في ذلك المركبات. وتقدم تليفونيكا الخدمة بالفعل لعملائها في المكسيك وستوسع نطاق توفيرها في مناطق أخرى بدءا ببيرو وكولومبيا وتشيلي والبرازيل وإسبانيا. وخدمة ستارلينك عبارة عن شبكة أقمار صناعية تشغلها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك.

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