العالم اليوم - بعد مفاوضات "مرهقة".. هاري كين إلى بايرن ميونيخ

انتم الان تتابعون خبر بعد مفاوضات "مرهقة".. هاري كين إلى بايرن ميونيخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 02:18 مساءً - بعد مفاوضات طويلة، استمرت لأسابيع، توصل بايرن ميونيخ الألماني إلى اتفاق للتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا هاري كين من توتنهام، مقابل صفقة ستزيد عن 100 مليون يورو، بحسب ما أفادت تقارير صحفية الخميس.

واستمرت المحادثات بين الناديين لأسابيع عدة، نظرا لأن رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي المعروف عنه حنكته في عقد الصفقات طالب بسعر مرتفع للتخلي عن هداف النادي التاريخي، علما أن عقد هاري كين ينتهي في يونيو 2024 يستطيع في نهايته الانتقال بصفقة حرة.

وأعلن موقع "ذي أتلتيك" البريطاني الرياضي عن الصفقة بين الناديين أولا، مشيرا إلى أنها تقارب الـ110 ملايين يورو، تلاه موقع "سكاي سبورتس" الألماني ووسائل إعلام بريطانية وألمانية عدة.

وعموما، لا ينفق بايرن ميونيخ الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين مقارنة بالعديد من منافسيه الأوروبيين.

ويتجاوز الرقم المعلن عنه، الرقم القياسي السابق ومقداره 80 مليون يورو الذي دفعه من اجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 والمنتقل حديثا منه إلى باريس سان جرمان.

وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في نهاية موسم 2021-22، بعدما سجل في صفوفه 344 هدفا في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي. فخلال السنوات الثماني التي قضاها في ميونيخ، سجل ليفاندوفسكي 30 هدفا كمعدل في كل موسم، في حين لم يسجل لاعب واحد من الفريق أكثر من 15 هدفا الموسم الفائت وخرج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا وفي دور مبكر من كأس ألمانيا، قبل أن يحرز اللقب المحلي في الرمق الأخير.

أما كين، فسجّل أكثر من 20 هدفا في الدوري في 6 من المواسم التسعة الماضية، وتوج هدافا له ثلاث مرات.