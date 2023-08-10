العالم اليوم - الصين تسمح برحلات سفر المجموعات السياحية إلى 70 وجهة إضافية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 02:18 مساءً - رفعت الصين الخميس حظرا ساريا منذ أزمة كوفيد-19 على سفر المجموعات إلى أكثر من 70 دولة بينها الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في عودة السياح الصينيين بأعداد كبيرة الى الخارج.

وسبق أن رفع الحظر عن فرنسا منذ مارس وسويسرا منذ يناير في إطار رفع قيود سابقة على رحلات سفر منظمة ضمن مجموعات.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية عند نشر هذه اللائحة الجديدة من الدول التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وبريطانيا وتركيا وبلجيكا، إن القرار منذ ذلك الحين "لعب دورا إيجابيا في تعزيز التبادل والتعاون السياحي".

لم تدرج كندا التي تقيم علاقات صعبة مع الصين، على هذه اللائحة.

أغلقت الصين حدودها في 2020 لحماية نفسها من انتشار كوفيد-19، ثم فرضت حجرا صحيا مطولا ومكلفا عند الوصول إلى أراضيها، لردع العودة إلى البلاد.

منع الصينيون من السفر إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات إلا لأسباب ضرورية.

لكن هذا الحظر رفع بالكامل في مطلع السنة ويمكن للسياح الصينيين الذين يسافرون بشكل فردي التوجه أينما شاؤوا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الخميس إن "الرحلات الدولية (مع الصين) لا تزال تستأنف، والصينيون يميلون بشكل متزايد للسفر الى الخارج" فيما بقيت البلاد لفترة طويلة شبه معزولة عن بقية العالم بسبب قلة الرحلات الجوية خلال الوباء والقيود المشددة.

قبل الوباء، كانت الصين أول دولة في العالم من حيث عدد السياح الذين يتوجهون الى الخارج مع حوالي 155 مليون مغادرة أحصيت في 2019 بحسب شركة الاستشارات ماكينزي.

استأنفت الصين في مارس إصدار تأشيرات دخول سياحية للأجانب. لكن الوافدين إلى البلاد لا يشكلون سوى جزء صغير من مستوى ما قبل الوباء.