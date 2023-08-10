العالم اليوم - فيديو.. السيطرة على حريق بميناء لتصدير الحبوب في فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 03:22 مساءً - قالت شركة "إس.آي.سي.إيه أتلانتيك" المشغلة لصوامع حبوب إن الحريق الذي اندلع، اليوم الخميس، في صوامع في ميناء لا روشيل الفرنسي أصبح تحت السيطرة ولم تصل ألسنة اللهب إلى الحبوب المخزنة.

وقالت سلطات محلية في وقت سابق من اليوم الخميس إن حريقا هائلا نشب في أربع صوامع للحبوب في مدينة لا روشيل.

وذكر موقع "فرانس تي في أنفو" أن الحريق اندلع في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم. ولم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا.

وأرسلت السلطات 70 فردا من فرق الإطفاء للموقع، كما دفعت بتعزيزات أخرى في وقت لاحق.

وفرنسا أكبر منتجي الحبوب بالاتحاد الأوروبي، ولا روشيل التي تقع على الساحل الأطلسي الفرنسي، أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في فرنسا.