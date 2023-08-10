العالم اليوم - حرب محتملة في الأفق.. ماذا يحدث على حدود بولندا وبيلاروسيا؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 04:24 مساءً - تعتزم بولندا نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع بيلاروسيا، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء من احتمال نشوب حرب جديدة في أوروبا.

ماذا يحدث على حدود بولندا وبيلاروسيا؟ في مقابلة مع الإذاعة الرسمية، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك نشر 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية.

تسعى بولندا إلى مضاعفة وجودها العسكري هناك، لتعزيز عمل قوات الشرطة وحرس الحدود.

تتهم الحكومة البولندية زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حليف روسيا، بفتح الحدود أمام المهاجرين في عملية "حرب هجينة" تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في الغرب.

تشعر بولندا بالقلق أيضا من وجود مقاتلي فاغنر، الذين انتشروا في بيلاروسيا بعد تمرد قصير الأمد في روسيا في يونيو الماضي.

ازدادت حدة القلق، الأسبوع الماضي، عندما دخلت مروحيتان عسكريتان بيلاروسيتان المجال الجوي البولندي لفترة وجيزة، وهو أمر اعتبرته وارسو استفزازا متعمدا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، بدأت بيلاروسيا أيضا تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها مع بولندا وليتوانيا. حرب محتملة مع الناتو؟ وقال الدبلوماسي البولندي السابق فيتولد يوراش، في حديثه لقناة "دوت الخليج": لا يمكن لفاغنر أن تقدم على أي خطوة، لأن روسيا غير قادرة على خوض حرب مع الناتو.

أي هجوم على بولندا أو ليتوانيا، سيعني حربا مع حلف شمال الأطلسي.

الاستفزازات محتملة، خصوصا وأن هناك انتخابات قادمة في بولندا.

قد يراهن الروس على خلق بلبلة في دولة مجاورة كبولندا.

لكن، ليس هناك أي مخاطر لتصعيد كبير.

بولندا لم تبدأ أي حرب، لكن روسيا فعلت. فجوة سوالكي.. قد تكون البداية كشفت باربرا يوكسون، محاضرة في السياسة الدولية بجامعة لانكستر في شمال إنجلترا، لموقع "سي إن إن" الأميركي: إذا نشرت روسيا قواتها في فجوة سوالكي، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى رد فعل عسكري فوري من دول الناتو الأخرى.

الناتو سيعتبر ذلك هجوما مباشرا على الدول الأعضاء.

مثل هذه الخطوة من شأنها أن تشير إلى أن روسيا مستعدة لتصعيد مواجهتها مع الناتو إلى حرب واسعة النطاق والمخاطرة بتصعيد نووي من كلا الجانبين.

فجوة سولكي (أو ممر سوالكي) تقع بين بولندا وليتوانيا، العضوتين في الناتو.

هذا الممر يشكل مصدر قلق لأنه في حال تم الاستيلاء عليه، ستعزل دول البلطيق الثلاث عن بقية الناتو.

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