العالم اليوم - التضخم يرتفع في أميركا بأقل من المتوقع في يوليو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 04:24 مساءً - ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر يوليو الماضي، الأمر الذي قد يمهد الطريق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لكي يثبت معدلات الفائدة في اجتماعه القادم.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة 3.2 بالمئة في يوليو.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في شهر يونيو.

وكان معدل التضخم السنوي في أميركا قد بلغ 4 بالمئة في مايو.

وعلى أساس شهري، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في يوليو، دون تغيير عن مستواه في شهر يونيو الماضي، وبما يتفق مع التوقعات.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي، والذي يستثني التغير بأسعار الغذاء والطاقة، إلى 4.7 بالمئة في يوليو، بعكس توقعات بأن يبقى دون تغيير عن مستواه في يونيو عند 4.8 بالمئة.

وفي نهاية يوليو الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما.

وعقب اجتماعها على مدار يومين بنهاية يوليو، قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية العام الماضي.

وترك البيان المصاحب للإعلان آنذاك الباب مفتوحا لزيادة أخرى.