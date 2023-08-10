العالم اليوم - وزير الدفاع اللبناني يتعرض لمحاولة اغتيال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 04:24 مساءً - تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، لإطلاق نار في منطقة الحازمية، تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة.

وقالت معلومات أولية أن الحداثة مثلت "محاولة اغتيال"، وأن سليم بخير ولم يصب في الحادث. وقال سليم في حديث لـ"إم تي في" إنه بخير، ولكن الزجاج الخلفي لسيارته تحطم من الرصاص. وأشارت مصادر إلى أن المحاولة وقعت في منطقة جسر الباشا، التي تقع 7 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت.

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