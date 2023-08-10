العالم اليوم - الخارجية الأردنية: لم نتلق معلومات عن اعتقال عامل بتل أبيب

انتم الان تتابعون خبر الخارجية الأردنية: لم نتلق معلومات عن اعتقال عامل بتل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 05:23 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الخميس، عدم تلقيها ما يفيد باعتقال مواطن أدرني في تل أبيب، بعد أن أفادت وسائل إعلام عبرية باعتقال أردني لقيامه بطعن عامل إسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية لموقع دوت الخليج أنها لم تتلق أي ابلاغ رسمي من الجانب الاسرائيلي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردني، سنان المجالي، إن الوزارة لم تتلق أي ابلاغ أو معلومات من الجانب الإسرائيلي عن الحادثة.

وأضاف المجالي، أن الوزارة تتابع من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب المعلومات كافة حول ما يتم تناقله عن عملية طعن نفذها أردني في الداخل الاسرائيلي.

وذكرت صحفية معاريف العبرية أن عامل أردني يحمل تصريح عمل في بيتاح تكفا بتل أبيب قام بطعن عامل إسرائيلي "30 عاما" في صدره، وأصابه بجروح خطيرة وأن حالته غير مستقرة.

ووفقا للصحيفة العبرية فإن خلفية العملية لا تزال قيد الفحص، في حين أنها أشارت إلى احتمالية أن يكون الحدث على خلفية قومية.