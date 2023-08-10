العالم اليوم - بيانات التضخم تحلق بمؤشرات وول ستريت

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 06:22 مساءً - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت مرتفعة، الخميس، بعدما أنعشت بيانات أسعار المستهلكين المعتدلة في يوليو الآمال في أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر يوليو الماضي، وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة 3.2 بالمئة في يوليو.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في شهر يونيو.

وكان معدل التضخم السنوي في أميركا قد بلغ 4 بالمئة في مايو.

وعلى أساس شهري، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في يوليو، دون تغيير عن مستواه في شهر يونيو الماضي، وبما يتفق مع التوقعات.

تحركات الأسواق

وارتفع مؤشر ​داو جونز الصناعي 436.61 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 35,559.97 نقطة، بحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش.

كما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 54.2 نقطة أو 1.21 بالمئة إلى 4,521.88 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 217.66 نقطة أو 1.59 بالمئة إلى 13,939.33 نقطة.