العالم اليوم - تمزق في "الصليبي" يبعد كورتوا عن الريال.. وبونو على الرادار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 06:22 مساءً - أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، إصابة حارس مرماه، البلجيكي تيبو كورتوا، بتمزق في الرباط الصليبي، الأمر الذي شكل ضربة قوية للنادي الملكي.

ما التفاصيل؟ قال الريال، في بيان على موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبوت كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وأضاف: "سيخضع الحارس لعملية جراحية في الأيام المقبلة". ماذا يعني ذلك؟ قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إصابة كورتوا هي ضربة قوية لريال مدريد قبل أيام قليلة من بداية الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن هذه الإصابة والعملية الجراحية، التي سيخضع لها الحارس البالغ من العمر 31 عاما، تعني غيابه عن الملاعب هذا الموسم.

ذلك يعني أيضا أن على مسؤولي الفريق الأبيض التصرف بأقصى سرعة ممكنة لتغطية هذا الخصاص. البدائل المحتملة؟ كشفت "ماركا" أن هناك 5 بدائل محتملة لكورتوا: دي خيا: دي خيا بدون فريق حاليا، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

دي خيا بدون فريق حاليا، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي. كيبا أريزابالاغا: خيار آخر، لكنه أكثر تعقيدا وتكلفة. قد يغادر تشيلسي هذا الصيف، لكن بايرن ميونيخ بدأ بالفعل محادثات للتعاقد معه.

خيار آخر، لكنه أكثر تعقيدا وتكلفة. قد يغادر تشيلسي هذا الصيف، لكن بايرن ميونيخ بدأ بالفعل محادثات للتعاقد معه. ياسين بونو: وضع إشبيلية حارسه المغربي للبيع مقابل ما لا يقل عن 20 مليون يورو، لكن حتى الآن لم تصل أي عروض مغرية.

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