العالم اليوم - رغم التهديدات الروسية.. كييف تفتح ممرات لتصدير الحبوب

انتم الان تتابعون خبر رغم التهديدات الروسية.. كييف تفتح ممرات لتصدير الحبوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 06:22 مساءً - أعلنت كييف، الخميس، أنها فتحت ممرات "موقتة" على البحر الأسود ليلا، للسماح بحركة السفن التي تنقل حبوبها، رغم تهديدات روسيا التي حذرت هذه السفن من احتمال استهدافها من قبل جيشها.

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان، "تم الإعلان عن ممرات موقتة للسفن التجارية من وإلى الموانئ البحرية الأوكرانية على البحر الأسود".

وصرح المتحدث باسم البحرية، اوليغ تشاليك لوكالة فرانس برس، أن "الممرات مفتوحة منذ منتصف الليل"، دون ان يحدد إلى متى سيستمر هذا الوضع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت سفن أبحرت من السواحل الأوكرانية أم لا.

وأكد المتحدث باسم البحرية، إن أي سفينة تبحر على البحر الأسود من الموانئ الأوكرانية، "ستكون مزودة بكاميرات مراقبة"، لتكون الرحلة البحرية "شفافة قدر الإمكان".

وأضاف أن السفن التي تصدر الحبوب الاوكرانية "لا تطرح أي تهديد عسكري".

في منتصف يوليو، لم تجدد روسيا الاتفاق الذي سمح للحبوب الأوكرانية منذ الصيف الماضي، بالخروج من الموانئ في جنوب البلاد، رغم الحصار الذي فرضته روسيا.

وبعد أيام في 19 يوليو، حذرت موسكو من أن أي سفينة تتجه إلى الموانئ الأوكرانية أو تغادرها ستُعتبر هدفا محتملا.

وردت كييف في اليوم التالي إنها ستتعامل بالمثل مع السفن الروسية.