العالم اليوم - النيجر.. "إيكواس" تتراجع عن التدخل العسكري وتدعو إلى التفاوض

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 06:22 مساءً - شدد قادة بلدان غرب إفريقيا، الخميس، على أنهم سيجعلون التفاوض مع القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في النيجر "أساس" مساعيهم لنزع فتيل الأزمة، في تراجع عن التهديد بالتدخل عسكريا لإعادة الحكومة المنتخبة.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يترأس القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أبوجا: "نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا".

وأضاف تينوبو، في كلمته: "التطورات في النيجر تؤثر على كل دول غرب إفريقيا".

وتابع: "ندعم رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم ونندد بالانقلاب العسكري".

وأشار تينوبو إلى أن المجموعة ستستمر "في التواصل مع الأطراف المعنية بمن فيهم قادة الانقلاب لضمان العودة للديمقراطية بأسرع وقت".

ومنذ انقلاب 26 يوليو، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية، وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها "إيكواس" لإعادة بازوم للسلطة.



واليوم الخميس، أعلن المجلس العسكري في النيجر، عبر التلفزيون الرسمي الخميس، تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرا.

وتوصف الحكومة الجديدة بـ"التوافقية"، وتضم "وزراء اقتصاديين ومدنيين وعسكريين"، من بينهم 4 سيدات.