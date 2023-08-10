الاحتلال يجرف أراضي شرقي بيت لحم
أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، على جرف أراضي في قرية كيسان شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وكالة (سما) الفلسطينية، أفاد أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال ، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة "المزراب" جنوب شرق البلدة المحاذية لمستوطنة "ايبي هناحل"، وشرعت بتجريف الأرض لأغراض استيطانية.، وتعود هذه الأرض لمواطنين في القرية.
يذكر ان قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه صعدوا من هجماتهم الاستيطانية في كيسان، تمثل بالاعتداء على رعاة الأغنام ومنعهم من الرعي، وتجريف أراضٍ والاستيلاء عليها.
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