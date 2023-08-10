العالم اليوم - انفجار هائل في مجمع للفولاذ في إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 07:23 مساءً - أفادت وسائل أعلام محلية، يوم الخميس، بوقوع انفجار هائل في مجمع للفولاذ في إيران، وإصابة عدة أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن انفجارا هائلا وقع في مجمع اسفراين الصناعي (إي.آي.سي.أو) في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

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