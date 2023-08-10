العالم اليوم - أمازون تتخلص من بعض علاماتها التجارية لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر أمازون تتخلص من بعض علاماتها التجارية لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 07:23 مساءً - تخلت أمازون عن العشرات من علاماتها التجارية الداخلية، كجزء من التخفيض الكبير في عملياتها الخاصة بعلاماتها التجارية، وذلك لخفض التكاليف وتعزيز الأرباح، إضافة إلى محاولة التعامل مع التدقيق الخاص بمكافحة الاحتكار، وذلك حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً، قد قررت في العام الماضي، التخلص من 27 علامة تجارية من أصل 30 علامة تجارية للملابس، مثل "Lark & Ro" و"Daily Ritual" و"Goodthreads".

لا تزال بعض هذه العلامات التجارية موجودة على موقع أمازون في الوقت الحالي، حيث تسعى الشركة لبيع المخزون المتبقي، ولكن عند اكتمال عمليات بيع المخزون، سيتبقى للشركة ثلاث علامات تجارية فقط وهي، "Amazon Essentials" و"Amazon Collection" و"Amazon Aware".

وقالت مصادر للصحيفة، إن أمازون تقوم أيضًا بالتخلص من بعض العلامات التجارية الخاصة بها في قطاع الأثاث، مثل "Rivet" و"Stone & Beam"، بمجرد نفاد مخزونها.

لا يمكن معرفة الأرقام الدقيقة لعملية التخلص من العلامات التجارية الخاصة بالشركة في قطاعات أخرى، ولكن العلامة "Amazon Basics"، التي تبيع مجموعة من السلع المنزلية والإكسسوارات التقنية، ستظل محور تركيز الشركة.

بدوره قال نائب الرئيس العلامات التجارية في أمازون، مات تادي لصحيفة وول ستريت جورنال، "نتخذ دائمًا قرارات بناءً على ما يريده عملاؤنا، وتعلمنا أن العملاء يبحثون عن علاماتنا التجارية الأكبر، مثل "Amazon Basics" و"Amazon Essentials"، للحصول على قيمة رائعة مع منتجات عالية الجودة بأسعار رائعة".

وقال إن أمازون تتطلع إلى التخلص من المنتجات التي "لا تلقى صدى لدى العملاء".

وبعد سنوات من محاولة بناء قاعدة من العلامة التجارية الخاصة، بدأت أمازون في تقليص حجمها العام الماضي بعد مبيعات مخيبة للآمال وانتقادات من المشرعين وغيرهم ممن قالوا إنه قد يتعارض مع أعمال الشركة التي تبيع علامات تجارية أخرى.

كان لدى شركة أمازون، 243 ألف منتج عبر 45 علامة تجارية خاصة مختلفة، منذ إعلان الشركة في عام 2020.

وتقوم لجنة التجارة الفيدرالية بالتحقيق مع أمازون بشأن عدد من ممارساتها، وتحضر دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد الشركة.

من المقرر أن يلتقي ممثلو أمازون مع مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية الأسبوع المقبل كجزء من إجراء شكلي غالبًا ما يُطلق عليه "الطقوس الأخيرة" قبل أن تُسقط لجنة التجارة الفيدرالية دعواها القضائية الشهر المقبل.

وتشكل مبيعات العلامات التجارية الخاصة لأمازون، 1 بالمئة فقط من إجمالي مبيعات التجزئة للشركة.