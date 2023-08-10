العالم اليوم - تراجع معظم بورصات الخليج بفعل النفط وبيانات ضعيفة من الصين

انتم الان تتابعون خبر تراجع معظم بورصات الخليج بفعل النفط وبيانات ضعيفة من الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 07:23 مساءً - سجلت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أداء ضعيفا، الخميس، إذ تفاعل المستثمرون مع تقلب أسعار النفط وبيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، غير أن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعا.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.2 بالمئة مواصلا مكاسبه من الجلسة الماضية عندما قطع سلسة خسائر دامت تسع جلسات.

وجاء صعود اليوم مدعوما بارتفاع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو بنسبة 2.6 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "بي.دي سويس" إن سوق الأسهم السعودية انتعشت إلى حد ما بعد سلسلة طويلة من التصحيحات السعرية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق في دبي بنسبة 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية القيادي 2.1 بالمئة بعدما أعلنت الشركة تراجع أرباحها عن الربع الثاني.

وأعلنت إعمار العقارية انخفاض أرباحها الصافية حوالي 15 بالمئة في الربع المنتهي في 30 يونيو.

وقال دانيال تقي الدين إن سوق الأسهم في دبي لا تزال عرضة لتصحيحات سعرية بعدما سجلت مستوى مرتفعا جديدا للعام الحالي.

وأضاف "تفاعل المتعاملون مع نتائج الأعمال المتباينة للشركات ويتوخون الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية".

وهبط سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 5.1 بالمئة عقب تراجع كبير في أرباحها الفصلية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق في أبوظبي منخفضا 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط نسبته 1.7 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في البلاد.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3 بالمئة مع هبوط سهم المصرية للاتصالات اثنين بالمئة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن التضخم الأساسي السنوي بلغ 40.7 بالمئة في يوليو انخفاضا من 41 بالمئة في يونيو.