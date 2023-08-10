الصين تنتقد بشدة إقامة أى شكل من التفاعلات الرسمية بين الولايات المتحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 07:30 مساءً - انتقدت الصين بشدة وجود أى شكل من أشكال التفاعلات الرسمية بين تايوان من جهة، والولايات المتحدة أو أى دولة تجمعها علاقات دبلوماسية مع الصين، من جهة أخرى، وذلك تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكى جو بايدن على أول اتفاقية فى إطار المبادرة الأمريكية – التايوانية التى تُعرف باسم "مبادرة تجارة القرن الـ21".

وعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على الاتفاقية، بحسب ما نقل الموقع الرسمى للسفارة الصينية لدى الولايات المتحدة اليوم /الخميس/، موضحا أن الصين تعارض بشدة إجراء مفاوضات أو توقيع أى اتفاقات تترتب عليها إطفاء طابع السيادة أو إعطاء طبيعة رسمية لتايوان.

كما أوضح المتحدث الصينى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا لمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، كما تتعارض مع التزام واشنطن بالحفاظ على العلاقات غير الرسمية فقط مع تايوان.