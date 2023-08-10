كوريا الجنوبية: إلغاء 452 رحلة جوية بسبب إعصار ”خانون”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 08:35 مساءً - أعلنت سلطات الطيران فى كوريا الجنوبية، إلغاء 452 رحلة جوية فى جميع أنحاء البلاد، اليوم /الخميس/؛ بسبب تأثير إعصار "خانون".

وذكرت السلطات الكورية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - إنه تم تعليق 452 رحلة من بين 2138 رحلة حتى صباح اليوم.

وأشارت إلى أن مطار إنتشون الدولي، الواقع على بعد 27 كيلومترًا غرب سول، أبلغ عن إلغاء أو تأجيل 145 رحلة من أصل 1048 رحلة مجدولة، فيما بلغ إجمالى عدد الرجلات التى تم إلغاؤها أو تأجيلها 307 رحلات من مجمل 1090 رحلة مجدولة فى 14 مطارا إقليميا آخر.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد هذه الرحلات مع تقدم الإعصار .. ويعد إعصار"خانون" أول إعصار يصل إلى اليابسة فى كوريا الجنوبية منذ أن ضرب إعصار "هيننامور" البلاد أوائل سبتمبر من العام الماضي، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإجلاء الآلاف.