36 قتيلاً بحريق غابات في جزر هاواي

36 قتيلاً بحريق غابات في جزر هاوايادت حرائق الغابات التي تجتاح جزيرة ماوي التابعة لجزر هاواي الأمريكية في المحيط الهادئ الى مصرع 36 شخصاً واصابة العشرات.

ونقلت محطة سي بي إس التلفزيونية الأمريكية اليوم عن السلطات المحلية قولها إن 36 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب العشرات في بلدة لاهاينا بجزيرة ماوي جراء الحرائق الضخمة، مشيرة إلى “اكتظاظ المشافي بالمصابين”.

وأوضحت سلطات المقاطعة في بيان أنه “في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة النيران تم العثور على 36 قتيلاً حتى الآن بسبب حريق لاهاينا الذي لا يزال مشتعلاً والذي دمر جزءاً كبيراً من هذه المدينة السياحية الواقعة على ساحل ماوي الغربي”.

وألقى بعض سكان المدينة بأنفسهم في البحر بعدما حاصرتهم النيران في محاولة لإنقاذ أرواحهم، وتم إنقاذ 14 شخصاً من المياه.

بدوره أوضح رئيس بلدة لاهاينا براين شاتز أن “معظم الدمار الناجم عن الحرائق وقع في البلدة التاريخية”، كما أشار مدير النقل في هاواي إد سنيفين في مؤتمر صحفي إلى “إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من جزيرة ماوي عن طريق الجو”.

وأوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الجيش بمكافحة الحرائق، موضحاً أن “خفر السواحل والبحرية يدعمان جهود البحث والإنقاذ، بينما توفر البحرية مروحيات لمكافحة الحرائق”.

وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حالة طوارئ في المنطقة، مشيرة إلى أن “المستشفيات عاجزة عن استيعاب عدد المصابين بحروق أو أولئك الذين تنشقوا الدخان”، واصفة الوضع بالمأساوي.

وطالت الحرائق جزيرة ماوي وجزيرة هاواي وتعرضت مدينة لاهاينا السياحية على ساحل ماوي الغربي للضرر الأكبر، إذ أتت النيران على الجزء الأكبر منها.

وتفاقمت حدة النيران بسبب الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة تغذيها قوة الإعصار”دورا” الذي اجتاح منطقة المحيط الهادئ على بعد مئات الكيلومترات جنوب الأرخبيل.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ستة أشخاص جراء الحرائق.