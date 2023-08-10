العالم اليوم - إيران تخرج 5 أميركيين من السجن.. وصحيفة تكشف "الثمن"

انتم الان تتابعون خبر إيران تخرج 5 أميركيين من السجن.. وصحيفة تكشف "الثمن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 09:22 مساءً - قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة حصلت على تأكيد بأن إيران أخرجت خمسة محتجزين أمريكيين من السجن إلا أنهم لا يزالون قيد الإقامة الجبرية، وأضاف أن المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى إلى اتفاق بالإفراج عن 5 سجناء أميركيين مقابل عدة سجناء إيرانيين، وإلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني، وفق العديد من الأشخاص المطلعين على الصفقة.

والسجناء هم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، الذين سُجنوا جميعًا بتهم التجسس، بالإضافة إلى اثنين آخرين حجبت عائلاتهما أسمائهما.

ووفق المصدر، فإن أحد الأميركيين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم عالم والآخر رجل أعمال، وفقا لشخصين تم اطلاعهما على ترتيبات الإفراج.

وكشف الصحيفة أنه تم نقل السجناء الثلاثة المذكورين وشخص آخر يوم الخميس من سجن إيفين، أحد أكثر مراكز الاعتقال شهرة في إيران، إلى فندق في العاصمة طهران، حيث سيتم احتجازهم لعدة أسابيع حتى يُسمح لهم بالصعود إلى طائرة.

وقال غاريد جينسر، محامي نمازي، بالإضافة إن سجينة أخرى وهي أميركية تم إطلاق سراحها في الإقامة الجبرية في منزلها في وقت سابق.

ثمن الخطوة الإيرانية

ورفض مسؤولو إدارة بايدن تأكيد التفاصيل حول ما ستحصل عليه إيران في المقابل. لكن الأشخاص المطلعين على الاتفاقية قالوا إنه عندما يُسمح للأميركيين بالعودة إلى الولايات المتحدة، ستفرج إدارة بايدن عن مجموعة من المواطنين الإيرانيين الذين يقضون عقوبات بالسجن لخرقهم العقوبات المفروضة على إيران.

كما ستفك الولايات المتحدة أيضًا تجميد ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية، وتضع الأموال في حساب في البنك المركزي لقطر، وفقا لأشخاص مطلعين على الصفقة.