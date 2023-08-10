العالم اليوم - 3 أسباب للحرائق المميتة.. كيف اشتعلت هاواي "الممطرة الرطبة"؟

انتم الان تتابعون خبر 3 أسباب للحرائق المميتة.. كيف اشتعلت هاواي "الممطرة الرطبة"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أغسطس 2023 10:20 مساءً - حرائق كبيرة اجتاحت الوجهة السياحية المفضلة للأميركيين، جزيرة ماوي في هاواي، ولكن كيف لجزيرة استوائية ذات مناخ رطب وممطر أن تقع ضحية حرائق الغابات؟

ما القصة؟

قالت السلطات إن ما لا يقل عن 36 شخصا لاقوا حتفهم جراء حرائق غابات اجتاحت منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي في هاواي، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

وأظهرت لقطات فيديو أحياء وشركات مدمرة ومركبات محترقة على الجانب الغربي من الجزيرة حيث قطعت حرائق الغابات معظم الطرق خارج لاهاينا، وهي أكبر وجهة سياحية في ماوي وبها العديد من الفنادق الكبيرة.

وقال مسؤولون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إن أفرادا منفرق الإطفاء في ماوي يبذلون جهودا مضنية في إخماد ثلاثة حرائق في أجزاء مختلفة من الجزيرة.

أسباب الحرائق القاتلة في هاواي الرطبة

1- الجفاف

أفادت وكالة مراقبة الجفاف الأميركية الصادرة الخميس أن الجفاف ساء في هاواي خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انتشار الحرائق.

ارتفعت ظروف الجفاف الشديدة في مقاطعة ماوي إلى 16 بالمئة من 5 بالمئة الأسبوع الماضي.

يمكن أن توفر الأراضي الجافة والنباتات وقودا لحرائق الغابات، والتي يمكن أن تتحول بسرعة إلى حرائق مميتة إذا ساعدت الرياح القوية على إشعال النيران باتجاه المجتمعات.

2- الأعاصير

إعصار دورا، وهو إعصار قوي وسريع الحركة من الفئة 4 مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها 220 كم في الساعة، لا يساعد الأمور.

مع هيجان عاصفة دورا جنوبي هاواي، استمر الضفط مرتفعا في الشمال، حيث اجتمعت القوتان لإنتاج "رياح قوية جدا ومدمرة"، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن "هذه الرياح القوية إلى جانب مستويات الرطوبة المنخفضة تؤدي إلى نشوب حرائق جوية خطيرة".

وقال ديريك فان دام، عالم الأرصاد الجوية في سي إن إن، إن الرياح العاتية وظروف الجفاف المستمرة والرطوبة النسبية الجافة "مكونات لإشعال تلك الحرائق وتأجيج ألسنة اللهب".

3- الجغرافية والموارد

جغرافية هاواي، وهي سلسلة جزر في المحيط الهادئ، وموارد مكافحة الحرائق المحدودة تعقّد الجهود أيضا.

الموظفون في قسم الغابات والحياة البرية بالولاية هم في الأساس مديرو الموارد الطبيعية والغابات وعلماء الأحياء والفنيون، وليسوا رجال إطفاء بدوام كامل.