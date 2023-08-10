بايدن يعلن حالة الطوارئ فى هاواى ويفرج عن مساعدات فيدرالية بعد حرائق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أغسطس 2023 10:27 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن حالة الطوارئ فى هاواى، كما قرر بايدن الإفراج عن مساعدات فيدرالية بعد حرائق ضخمة، بحسب سكاى نيوز.

وأعلن مسئولو مقاطعة ماوى أن الحرائق أسفرت عن مقتل 36 شخصا على الأقل حتى الآن، وتشتعل الحرائق فى اثنتين من جزر هاوى الرئيسية، ما أدى إلى محاصرة السكان المحليين وزائرى المناطق الساحلية، بعدما أعاقت الرياح القوية المرتبطة بإعصار دور جهود السلطات لاحتواء النيران. وفى مقاطعة ماوى، فإن مدينة لاهاينا السيايحة قد قضت عليها النيران، بحسب ما أعلنت نائبة حاكم هواوى سيلفيا لوك. وأضافت أن طرق التعافى للمناطق المتضررة سيستغرق سنوات. وكانت الحرائق قد فاجأت جزيرة ماوى، وتسببت فى احتراق السيارات فى الشوارع التي كانت مكتظة من قبل، وتصاعد الداخل خلف المبانى التاريخية، واشتدت النيران خلال فترة الليل، مما أجبر البالغين والأطفال إلى الغوص فى المحيط من أجل السلامة.

وفى وقت سابق قال المسئولون إن 271 مبنى تضرر أو تدمر وأصيب العشرات. وحذر حاكم هواى جوش جرين من أن الولاية ليس لديها ما يكفى من مراكز الإيواء للإقامة طويلة الأمد، وحيث الزائرين على المغادرة أو إلغاء السفر غير الضرورى إلى ماوى من أجل فتح غرف الفنادق للنازحين.

وقال جرين فى قابلة مع سى إن إن إنهم سيرحبون بالزائرين مرة أخرى بعد انتهاء النيران وبعد إعادة البناء. من جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست إن مخاطر النيران فى جزر هاواى قد فاقمتها أشهر من الجفاف، وأيضا أنماط الطقس التي سمحت للنيران بالانتشار سريعا.

وأشارت إلى أن أكثر من ثلث مقاطعة ماوى كانت تحت جفاف متوسط على الأقل حتى الأول من أغسطس، وفقا لمراقب الجفاف الأمريكي. ولفتت إلى أن الظروف الجافة غير العادية تطورت سريعا فى شهر يونيو واستمرت مع هطول أقل من العادي خلال هذا الوقت الجاف من العام.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن حرائق هاواى الأحدث فى سلسلة من المشكلات التي سببها طقس الشديد حول العالم هذا الصيف.

وقال خبراء إن التغير المناخى يزيد احتمالية هذه الأحداث. من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خالص تعازيه لسكان جزر "هاواى" فى ضحايا حريق غابات اجتاح مساحات فى جزيرة ماوى الواقعة ضمن أرخبيل هاواى. وحث بايدن فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، جميع سكان جزر "هاواى" على الاستمرار في اتباع أوامر الإخلاء والاستماع إلى تعليمات مقدمي الإسعافات الأولية والمسؤولين، مع ضرورة توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب.

وقال بايدن: أنا وجيل (السيدة الأولى) نرسل أعمق تعازينا لعائلات أولئك الذين فقدوا أحباءهم في حرائق الغابات في ماوي ودعواتنا مع أولئك الذين رأوا منازلهم وأعمالهم ومجتمعاتهم مدمرة، معربا عن امتنانه لرجال الإطفاء الشجعان ومقدمي الإسعافات الأولية الذين يواصلون الجري نحو المخاطر ويعرضون أنفسهم للأذى في سبيل إنقاذ أرواح الآخرين.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أصدرت تعليماتى لإخضاع جميع الأصول الفيدرالية المتاحة في الجزر للمساعدة في الاستجابة لهذه الأزمة" موضحا أن الحرس الوطني في هاواي حشد طائرات هليكوبتر من طراز شينوك للمساعدة في إخماد الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ في جزيرة ماوي، مضيفا أن خفر السواحل والبحرية الأمريكية يدعمان كذلك جهود الاستجابة والإنقاذ