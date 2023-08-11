العالم اليوم - وفاة "الرجل الخارق" في مصر.. كواليس الأيام الأخيرة

انتم الان تتابعون خبر وفاة "الرجل الخارق" في مصر.. كواليس الأيام الأخيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 12:16 صباحاً - شيع أهالي قرية حصة شبشير التابعة لمحافظة الغربية الواقعة في قلب دلتا نهر النيل في مصر جثمان طارق محمد المعروف إعلامياً باسم "طرزان الغربية"، بسبب قدراته الخارقة في تحديات جر السيارات العملاقة في شوارع المدينة.

وسادت حالة من الحزن بين الأقارب والأصدقاء بسبب وفاته المفاجأة، حيث كان يطمح "طرزان الغربية" للدخول لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأحد أصحاب ألعاب القوى الخارقة في مصر والعالم.

ويحكي كابتن عبده جميل صديقه المقرب ومدير الجيم الذي كان يملكه تفاصيل وفاته قائلاً:

طارق صديق لي منذ زمن بعيد، وكان مصاباً بعدد من الأمراض على مدار السنوات الماضية، ولكنه لم يعالج نفسه أولا بأول، ولم يحرص على رحلة العلاج بالشكل الطبي اللازم.

استطاع "طرزان الغربية" الأسبوع الماضي جرّ حوالي 10 سيارات كتجربة لجر قطار بعد الحصول على الموافقات اللازمة، لرغبته في تحقيق رقم قياسي والدخول في موسوعة الأرقام القياسية "غينيس" -حسب قوله.

تعرض صاحب الأربعة وثلاثين عاماً بعد تلك الواقعة لانتكاسة صحية ودخل المستشفى، وأجرى عدداً من العمليات الجراحية، ولكن بسبب الأمراض المتراكمة وعدم انضباط الضغط والسكر كان الأمر صعباً للغاية.

وقال صديق "طرزان الغربية" المقرب:

الراحل كان يحصل منذ زمن بعيد على المكملات الغذائية، تحت إشراف الطبيب، وبجرعات محددة، ولكنه توقف عنها منذ 5 سنوات تقريباً.

تحدثنا معه كثيراً بخصوص مرضه، ولكنه كان يرفض الدخول للمستشفى أو الإفصاح عنه، لأنه كان يرغب دائماً الظهور بشكل طيب ورياضي أمام الناس.

أصررّت في مرة على ذهابه لإحدى المستشفيات، وهناك أكدوا لنا أنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج لرعاية خاصة.

وفاته صدمة كبيرة للغاية، لأنه كان يحب الخير ويساعد الناس في العلاج، ولو احتاج أي شخص التدريب ولم يكن معه الأموال اللازمة، كان يتكفل هو بذلك.

جنازته كانت كبيرة للغاية، وحرص عدد كبير من محبيه على التواجد وتشييع الجثمان لمثواه الأخير.

بسبب حبه للتمارين قررنا عمل العزاء أمام الصالة الرياضية التي كان يحبها كثيراً.

مخاطر المكملات الغذائية

ويرى الدكتور أحمد محمد سلامة استشاري القلب والأوعية الدموية أن أدوية بناء العضلات خطر كبير على صحة الرياضيين، ويجب التوقف عن تناولها لما لها من تأثيرات ضارة على الصحة.

وتابع سلامة في حديثه مع موقع "دوت الخليج" أنّ: "المكملات الغذائية تؤدي إلى الفشل الكلوي واضطراب أيونات الدم والنقرس، واضطرابات في الجهاز الهضمي والعصبي، وإحداث اختلال كهربائي وسكتات قلبية ودماغية بعد الانخفاض الحاد في أملاح البوتاسيوم والماغنسيوم في الجسم".

وأكد استشاري القلب والأوعية الدموية أن أدوية بناء الكتل العضلية الضخمة بالمنشطات، تقوم بتعطيل مستويات الهرمون وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.