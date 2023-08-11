العالم اليوم - فيديو.. تعرف على ركاب رحلة "فيرجن" التاريخية إلى الفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 12:16 صباحاً - أطلقت شركة "فيرجن غالاكتيك"، الخميس، في الولايات المتحدة رحلتها التجارية الثانية إلى الفضاء، حاملة ركابا من العامة، وهي محطة بالغة الأهمية لشركة السياحة الفضائية.

وسبق لمركبات تابعة لـ"فيرجن غالاكتيك"، التي أسسها الملياردير ريتشارد برانسون، أن بلغت الفضاء ستة مرات.

وأقلعت الرحلة التجارية التي أطلقت عليها تسمية "غالاكتيك 02"، من قاعدة "سبايس بورت أميركا" في صحراء ولاية نيو مكسيكو، في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.

من على متنها؟

فازت أناستاتيا مايرز ووالدتها كيشا شاهاف بتذاكر الركوب على متن رحلة فيرجن غالاكتيك في مسابقة، وهما من دولة أنتيغوا وباربودا الكاريبية.

وأصبحا بذلك أول أم وابنتها يحلقان نحو الفضاء معا.

كما سيكون جون غودوين، وهو مواطن بريطاني ورياضي أولمبي سابق، يبلغ اليوم 80 عاما، ثاني شخص مصاب بمرض باركنسون يذهب إلى الفضاء.

سعر التذكرة

كان السعر المعلن لمقعد على متن رحلة فيرجن غالاكتيك يصل إلى 450 ألف دولار، ودفع غودوين، الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 في سباقات الزوارق، 250 ألف دولار مقابل تذكرته في عام 2005، لكنه كان يخشى أن يؤدي تشخيصه بمرض باركينسون إلى عدم قدرته على المشاركة.

الرحلة الأولى

وأقلعت الرحلة التجارية الأولى التي أطلقت عليها تسمية "غالاكتيك 01"، في يونيو الماضي، من قاعدة "سبايس بورت أميركا" في صحراء ولاية نيو مكسيكو.

وضمت المركبة أربعة ركاب، بينهم اثنان من كبار ضباط القوات الجوية الإيطالية، ومهندس من المجلس الوطني الإيطالي للبحوث، وموظف مرافق من "فيرجن غالاكتيك"، فيما يتولى القيادة طياران.

انحراف سابق

وبعد رحلة قصيرة في يوليو 2021، كان برانسون شخصيا في عدادها، أوقفت وكالة الطيران الأميركية رحلات المركبة موقتاً للتحقيق في انحراف مسارها أثناء الرحلة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

ثم أعلنت "فيرجن غالاكتيك" تعليق رحلاتها لإجراء تعديلات على طائرتها الحاملة وعلى مركبتها، بهدف تحسين أداء المحركات وقدرتها على الطيران بوتيرة أكبر، قبل أن تعود في 2023.