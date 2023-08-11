العالم اليوم - 10 بؤر ساخنة آخرها النيجر.. إفريقيا تغرق في مستنقع الصراعات

انتم الان تتابعون خبر 10 بؤر ساخنة آخرها النيجر.. إفريقيا تغرق في مستنقع الصراعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 12:16 صباحاً - تتزايد حدة الاضطرابات والصراعات الداخلية حاليا في 10 بلدان أفريقية وهي أثيوبيا والسودان والنيجر ومالي وأفريقيا الوسطى والصومال والكونغو الديمقراطية ودولة جنوب السودان، بالإضافة إلى الكاميرون وبوركينا فاسو.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر 10 بؤر ساخنة آخرها النيجر.. إفريقيا تغرق في مستنقع الصراعات .. في رعاية الله وحفظة