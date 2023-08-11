العالم اليوم - النفط يغلق منخفضا مع تراجع مخاوف رفع أسعار الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 01:14 صباحاً - أغلقت أسعار النفط، الخميس، على انخفاض مع تراجع التكهنات برفع آخر لأسعار الفائدة الأميركية في أعقاب بيانات التضخم واستمرار توقعات منظمة أوبك الإيجابية لآفاق الطلب على الخام.

والخامان القياسيان، برنت وغرب تكساس الوسيط، في ارتفاع مستمر منذ يونيو، مع تداول الثاني اليوم عند أعلى مستوياته هذا العام وبلوغ الأول أعلى سعر له منذ يناير.

تحركات الأسعار

هبط برنت 1.15 دولار أو 1.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 86.40 دولار للبرميل بينما تراجع غرب تكساس 1.58 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 82.82 دولار عند التسوية.

وارتفعت أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية بدعم من تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مخاوف الإمدادات النابعة من احتمال نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا في منطقة البحر الأسود لتهديد شحنات النفط الروسية.

ولكن البيانات الأخيرة أظهرت أن القطاع الاستهلاكي في الصين سقط في براثن الانكماش المالي، وواصلت أسعار المصانع انخفاضها في يوليو، مما أثار مخاوف إزاء الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "بيانات الصين تزداد سوءا، وهذا سيجعل من الصعب على الصين تعزيز اقتصادها".

كما لاقت الأسعار دعما من إعلان أوبك في تقريرها الشهري اليوم الخميس إنها تتوقع استمرار قوة سوق النفط بقية العام، وتمسكت بتوقعاتها للطلب القوي على النفط في 2024، مع تحسن توقعات النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف.

وفي غضون ذلك، غذت بيانات أسعار المستهلكين الأميركية لشهر يوليو التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وتجاهلت الأسواق إلى حد بعيد زيادة أعلى من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بلغت 5.85 مليون برميل بعد تراجع قياسي في الأسبوع السابق.