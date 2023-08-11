العالم اليوم - "وول ستريت"‬ تغلق مستقرة وتتخلى عن مكاسبها بعد بيانات التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 01:14 صباحاً - أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة الأسهم الأميركية دون تغير يذكر اليوم الخميس وتخلت عن معظم المكاسب المبكرة بعد صدور بيانات التضخم وذلك في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق تجاه آفاق الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد وما إذا كان هناك فرصة أكبر للأسهم للارتفاع.

وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم والتضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة في يوليو، مع تسجيل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بلغ 3.2 بالمئة والتضخم الأساسي 4.7 بالمئة.

وخلال الساعة الأولى من التداول، ارتفعت المؤشرات القياسية الثلاثة بأكثر من واحد بالمئة إذ راهن المتداولون على توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن التشديد النقدي في عام 2023 وأن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.

وبدأت أسعار الأسهم في التراجع في أواخر الفترة الصباحية وظلت متأرجحة بقدر كبير في فترة ما بعد الظهر.

تحركات الأسعار

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 1.34 نقطة أو 0.03 بالمئة ليغلق عند 4469.05 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 16.39 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 13739.06 نقطة.

وزاد مؤشر"​​داو جونز" الصناعي 50.28 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 35173.64 نقطة.