العالم اليوم - بلينكن: اتفاق تبادل السجناء مع إيران لا يشمل تخفيف العقوبات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 01:14 صباحاً - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن خمسة مساجين أميركيين في طهران.

وقال بلينكن للصحافيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، "لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات".

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