العالم اليوم - بلينكن يؤكد دعم الولايات المتحدة جهود "إيكواس" بشأن النيجر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 02:11 صباحاً - أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكريا لإعادة النظام الدستوري.

وقال بلينكن "إيكواس، وهي منظمة تجمع دول غرب إفريقيا، تؤدي دورا رئيسيا في توضيح ضرورة العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إيكواس وجهودها في هذا الصدد".

وقررت المنظمة الإقليمية الخميس نشر "قوتها الاحتياطية" لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

ولم تحدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة الاحتياطية"، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.