العالم اليوم - بفوز تاريخي.. مصر لنصف نهائي بطولة العالم ليد الناشئين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 02:11 صباحاً - تأهل منتخب مصر إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، بعدما حقق فوزا تاريخيا على منتخب جزر الفارو الملقب بالحصان الأسود للبطولة.

وخلال مباراة صعبة وصلت إلى الوقت الإضافي واجه المنتخب المصري صعوبة في التغلب على منتخب جزر الفارو خلال الوقت الأساسي، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 13/13، وتضاعفت أفضلية منتخب جزر الفارو في الشوط الثاني وكان الأقرب لتحقيق الفوز بفارق 3 أهداف.

لكن المنتخب المصري استطاع التعادل قبيل انتهاء الوقت الأساسي للمباراة، وخلال 10 دقائق فقط من الوقت الإضافي سجل نجوم مصر 7 أهداف ليتأهلوا إلى نصف النهائي بفارق 38 - 34.

وكان منتخب جزر الفارو قد فجر مفاجآت خلال دور المجموعات بتغلبه على السويد وألمانيا وبوروندي والسعودية ولم يتلق سوى هزيمة واحدة من إيران.

ويسعى منتخب مصر لناشئي كرة اليد إلى الاحتفاظ ببطولة العالم التي حصدها لأول مرة في هذه الفئة العمرية عام 2019.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الجمعة منتخب الدنمارك بعد تفوقه على نظيره البرتغالي في مباراة دور الثمانية التي جمعتهما الخميس.

ومنتخب الدنمارك هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عاماً حيث حصدها ثلاث مرات، مما يجعل مواجهة المنتخب المصري له صعبة للغاية.

كيف تحقق الفوز؟

وعن كيفية تحقيق الفوز التاريخي على منتخب جزر الفارو تحدث أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، عمرو صلاح إلى موقع "دوت الخليج" قائلا:

* منتخب جزر الفارو فريق عنيد جدا في مواجهة دور الثمانية، ولكن المنتخب المصري استعد له جيدا من خلال مشاهدة جميع مبارياته وتم التدريب والتخطيط على هذا الأساس.

* المباراة كانت صعبة للغاية حتى دقائقها الأخيرة ولكن اللاعبين المصريين غيروا طريقة اللعب إلى الدفاع المفتوح مما قلب النتيجة وأصبح الفوز من نصيب مصر.

* بالطبع كانت هناك مخاوف من المواجهة مع جزر الفارو لأن هذا المنتخب له تاريخ قوي في تصفيات بطولة كأس العالم حيث وصل إلى دور الثمانية في بطولتي 2002 و 2004، وهذا العام وصل أيضا وأقصى فرقا قوية من البطولة قبل أن يهزمه منتخب مصر.

* المباراة المقبلة أمام الدنمارك صعبة أيضا لأن هذا المنتخب حصد البطولة 3 مرات، ولكن المنتخب المصري أيضا لديه رصيد قوي حيث أنه صاحب لقب البطولة الماضية التي انعقدت في 2019.

* لاعبو منتخب مصر يستعدون لمواجهة الدنمارك عبر عملية الاستشفاء والتركيز على وضع خطة مختلفة تماما عن خطة مواجهة جزر الفارو، لأن الدنمارك لديهم مدرسة متميزة في كرة اليد وهم أبطال العالم تقريبا في كل المراحل السنية من هذه اللعبة.

* المنتخب المصري للناشئين لديه مراكز متميزة في حراسة المرمى والدفاع والهجوم وصناعة الألعاب، ومن ثم هو مؤهل للفوز على الدنمارك والوصول للمباراة النهائية وتحقيق لقب بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي.