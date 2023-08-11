العالم اليوم - حريق في مستودع قرب مقر رئاسي في روسيا

انتم الان تتابعون خبر حريق في مستودع قرب مقر رئاسي في روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن خدمة الطوارئ القول إن حريقا اندلع في مستودع ببلدة أودينتسوفو الواقعة إلى الغرب من موسكو بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين ومطار فنوكوفو.

ولم توضح الخدمة كيفية اندلاع الحريق في المستودع الذي يبعد 6.5 كيلومتر عن المقر الرئاسي لبوتين في نوفو-أوجاريوفو.

وذكرت خدمة الطوارئ في بيان أن الحريق امتد لمساحة ألفي متر مربع بحلول منتصف الليل بتوقيت موسكو.

وأبلغت روسيا عن هجومين بطائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو هذا الأسبوع.