العالم اليوم - الأندية الإنجليزية تتأهب بعد صفقات الميركاتو الأغلى بالتاريخ

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 04:19 صباحاً - ينطلق الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023 - 2024، مساء الجمعة الحادي عشر من أغسطس بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب وبطل الثلاثية والذي يحل ضيفا على بيرنلي.

واستعدت الأندية الإنجليزية للموسم الجديد بصفقات كبيرة، حيث تم إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني حتى الآن، منها 203.5 مليون جنيه إسترليني لأرسنال فقط، الذي يبدو أنه مستعد لتحدي المنافسة لقب الدوري الإنجليزي في تكرار لسيناريو الموسم الماضي.

انتقال ديكلان رايس من ويستهام إلى أرسنال هو أغلى صفقة انتقال من فريق لآخر داخل الدوري الإنجليزي في التاريخ بقيمة 105 مليون جنيه إسترليني.

ونجح فريق أرسنال في التتويج ببطولة الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي بضربات الترجيح، ليحقق ميكيل أرتيتا أخيرًا أول فوز له كمدرب على حساب جوزيب غوارديولا.

كما بدأ ماوريسيو بوكيتينو في تصفية فريق تشيلسي بعد الصفقات الكبيرة التي عقدها الفريق خلال فترتي الانتقال السابقتين حيث خرج 14 لاعبا بشكل دائم أو معارا، بينهم نجوم توجوا مع البلوز بدوري أبطال أوروبا 2021، ومن بينهم سيزار أزبيليكويتا، ماسون ماونت، كاي هافرتز، إدوارد ميندي، ونجولو كانتي.

أما جوزيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، فاكتفى بصفقتين فقط مع عودة كانسيلو من الإعارة لنادي بايرن ميونيخ الألماني، فيما رفض كافة العروض المقدمة لبرناردو سيلفا وكايل ووكر الذي تلقى عرضا من بايرن ميونيخ الألماني.

وتستمر فترة الانتقالات في إنجلترا حتى نهاية يوم 1 سبتمبر.

ومازال الصراع مستمرًا بين ليفربول وتشيلسي لضم موسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون، وروميو لافيا لاعب ساوثامبتون.

وجاءت صفقات الفرق الـ5 الكبرى في إنجلترا "ليفربول، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وأرسنال"، بالإضافة إلى أستون فيلا ونيوكاسل وبرايتون، الذي يستعدون لمشاركات أوروبية في الموسم الجديد، وفريق توتنهام الذي يسعى للعودة مجددا على المنافسة، كالتالي:

ليفربول:

قادمون: أليكسيس ماك أليستر من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي من لايبزيج .

راحلون: نابي كيتا إلى فيردر بريمن، وجوردان هيندرسون إلى الاتفاق السعودي، وروبيرتو فيرمينو إلى أهلي جدة السعودي، وأوكسليد تشامبرلين إلى شاختار التركي، وفابيو كارفاليو إلى لايبزيج، ريس ويليامز إلى أبردين، وأرتور ميلو إلى يوفنتوس الإيطالي، وفابينيو إلى اتحاد جدة السعودي .

تشيلسي:

قادمون: كريستوفر نكونكو من لايبزيج الألماني، ونيكولاس جاكسون من فياريال الإسباني، ودييجو موريرا من بنفيكا البرتغالي، وآنخيلو من سانتوس البرازيلي، وليزلي أوجوتشوكو من رين الفرنسي، وأكسيل ديساسي من موناكو الفرنسي، وروبرت سانشيز من برايتون الإنجليزي .

راحلون: كاي هافيرتز إلى أرسنال الإنجليزي، وميسون ماونت إلى مانشستر يونايتد، ماتيو كوفاتشيتش إلى مانشستر سيتي، وكاليدو كوليبالي إلى الهلال السعودي، وإدوارد ميندي إلى أهلي جدة السعودي، ونجولو كانتي إلى الاتحاد السعودي، وروبن لوفتوس تشيك وكريستيان بولسيتش إلى ميلان الإيطالي، وتيموي باكايوكو، وسيزار أثبيليكويتا وجواو فيليكس إلى أتليتكو مدريد، وإيثان أمبادو إلى ليدز الإنجليزي، وعبد الرحمن بابا إلى باوك اليوناني، وبير أوباميانج إلى مارسيليا الفرنسي .

مانشستر سيتي

قادمون: ماتيو كوفاتشيتش من تشيلسي، ويوشكو جفارديول من لايبزيج، وعودة جواو كانسيلو من الإعارة من نادي بايرن ميونيخ الألماني .

راحلون: إلكاي جوندوجان إلى برشلونة، وبنجامين ميندي إلى لوريان الفرنسي، ورياض محرز إلى أهلي جدة السعودي .

مانشستر يونايتد

قادمون: ميسون ماونت من تشيلسي، وجوني إيفانز من ليستر سيتي، وأندريه أونانا من إنتر ميلان، وراسموس هويلند من أتالانتا الإيطالي .

راحلون: دافيد دي خيا ولم يعلن بعد وجهته، زيدان إقبال إلى أوتريخت الهولندي، وفيل جونز، وفاوت فيخورست إلى بيرنلي، ومارسيل سابيتزر المنتهية إعارته من بايرن ميونيخ والذي انتقل لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، وأليكس تيليس إلى النصر السعودي، وأنتوني إيلانجا إلى نوتنجهام فورست .

أرسنال

قادمون: كاي هافيرتز من تشيلسي، ويوريان تيمبر من أياكس، وديكلان رايس من ويستهام، وحارس المرمى ديفيد رايا قادما من بيرنتفورد على سبيل الإعارة .

راحلون: ميتلاند نايلز ولم يعلن بعد عن وجهته، وجرانيت تشاكا إلى باير ليفركوزن .

نيوكاسل

قادمون: ساندرو تونالي من ميلان الإيطالي، وهارفي بارنز من ليستر سيتي .

راحلون: كريس وود إلى نوتنجهام، وسانت ماكسميليان إلى أهلي جدة السعودي .

أستون فيلا

قادمون: يوري تيليمانس من ليستر سيتي، ريكو ريتشاردز من ويست بروميتش، وباو توريس من فياريال، وموسى ديابي من باير ليفركوزن .

راحلون: أشلي يونج إلى إيفرتون، ومارفيلس ناكامبا إلى لوتون تاون الصاعد حديثا .

توتنهام

قادمون: جيمس ماديسون من ليستر سيتي، وبيدرو بورو من سبورتنج لشبونة، وانتقال ديان كولوسيفسكي بشكل نهائي من يوفنتوس، ومانور سولومون من شاختار، وجولييلمو فيكاريو من إمبولي .

راحلون: هاري وينكس إلى ليستر سيتي، ولوكاس مورا إلى ساوباولو البرازيلي، وأخيرا هاري كين الذي ينتظر الإعلان رسميا عن انضمامه إلى بايرن ميونيخ .

برايتون:

قادمون: محمود داوود من بوروسيا دورتموند، وبارت فيربوجين من أندرلخت، وجيمس ميلنر من ليفربول، وجواو بيدرو من واتفورد، والصاعد حديثا أدريان مازيلو صاحب الـ17 عاما، من فارول كونستانتسا الروماني

راحلون: أليكسيس ماك أليستر إلى ليفربول، وتايلور ريتشاردز إلى كوينز بارك رينجرز، وروبرت سانشيز إلى تشيلسي