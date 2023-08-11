العالم اليوم - بالفيديو.. لقطات جوية ترصد الدمار الناجم عن حرائق هاواي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 08:28 صباحاً - رصدت لقطات جوية حجم الدمار الناجم عن حرائق هائلة اجتاحت بلدة سياحية في هاواي، فيما يواصل عدد الضحايا الارتفاع.

دمار كبير أظهرت لقطات فيديو أحياء وشركات مدمرة ومركبات محترقة على الجانب الغربي من جزيرة ماوي. قطعت حرائق الغابات معظم الطرق خارج لاهاينا، وهي أكبر وجهة سياحية في ماوي، وبها العديد من الفنادق الكبيرة.

اندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي، وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء، واجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية، مما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط. "كارثة كبرى" أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"، مفرجا عن أموال فدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة.

قال البيت الأبيض إن الرئيس "أعرب عن تعازيه الحارة بعد الخسائر في الأرواح والدمار الهائل في الأراضي والممتلكات". ارتفاع حصيلة الضحايا أفاد مسؤولون محليون بأن حصيلة ضحايا حرائق هاواي قد ارتفعت إلى 53 قتيلا، مساء الخميس.

وأعلنت جزيرة ماوي أنه "مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تم تأكيد 17 حالة وفاة إضافية اليوم وسط حريق لاهاينا النشط".

وأضافت: "وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 53". وأتت النيران على منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي بالكامل وحولته إلى رماد.

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