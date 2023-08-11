العالم اليوم - رويترز:أرامكو ستورد كامل كميات النفط للعملاء بآسيا في سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - نقلت وكالة رويترز عن مصادر، الجمعة، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة أبلغت عملاء في شمال آسيا بأنهم سيحصلون على كامل كميات النفط الخام التي طلبوها لشهر سبتمبر، حتى مع تمديد المملكة لخفض طوعي للإنتاج.

وأعلنت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي أنها ستمدد خفضا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر حتى سبتمبر، وقالت إن الخفض قد يمدد إلى ما بعد ذلك أو يتم زيادة مقدار الخفض.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، الاثنين الماضي، إن إمدادات الشركة للعملاء لا تزال كافية.

وذكرت ثلاثة مصادر تجارية لوكالة رويترز أن المصافي الصينية لم تطلب تخفيض الإمدادت للشحنات تحميل سبتمبر رغم ارتفاع أسعار البيع الرسمية التي حددتها أرامكو.

ووفقا لتقديراتهم فإن المشترين الصينيين سيحصلون على ما بين 50 إلى 52 مليون برميل من الخام السعودي، وهي كميات تزيد بكثير عن نحو 38 مليون برميل في أغسطس.

وطلبت بعض المصافي الصينية إمدادات أقل من أرامكو خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزادت في المقابل المشتريات من الأميركتين وغرب أفريقيا.